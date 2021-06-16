بالجامبسوت.. درة تبهر جمهورها في أحدث ظهور عبر انستجرام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على انستجرام، نالت إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الفنانة درة، في الصورة الجديدة التي نشرتها، وهي ترتدي مرتدية جامبسوت باللون الاسود مع جاكت جينز، في إطلالة جذابة ، حيث نالت علي إعجاب متابعيها.

وفي وقت سابق نشرت درة مقطع فيديو لها، وهي تستعرض إطلالتها الساحرة وسيارتها الفخمة الرائعة، فاارتدت فستانا أسود ساحر لتبرز جمالها وأناقتها، أما من الناحية الجمالية فوضعت مكياجا هادئ أبرز جمال ملامحها وجاذبيتها بجانب سيارتها الفخمة الرائعة.

ومؤخرًا أعلنت الفنانة درة انتهاء تصوير مشاهدها الخاصة بفيلم «الكاهن»، وقامت بنشر مجموعة من الصور الخاصة بكواليس المسلسل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة التونسية درة ، كان ببطولة مسلسل “بين السما والأرض” الذي كان يتكون من 15 حلقة، المسلسل قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

وشارك في بطولة مسلسل “بين السما والأرض”، عدد من نجوم الفن منهم: هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى، بالاضافة إلى العديد من الفنانين الأخرين.

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