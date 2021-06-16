منى فاروق تنشر فيديو يصدم الجمهور حول زواجها.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

وظهرت منى فاروق، في الفيديو وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وكتبت عليه “قريبًا.

وانهالت التعليقات على فيديو منى فاروق، متسائلين عن شخصية العريس، موعد الزفاف، وجميع التفاصيل.

وفاجئت منى فاروق، متابعيها الساعات الماضية، بنشر فيديو جديد، توضح فيه حقيقة ارتباطها او زواجها الفترة الحالية.

وقالت “منى فاروق” في الفيديو، إنها بالفعل في انتظار ارتداء فستان الزفاف ولكن من أجل جلسة تصوير، مؤكدة أنها لا تحبذ الرد على حقيقة ارتباطها من عدمها.

وأضافت الفنانة منى فاروق: «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” في أحدث ظهور لها.

وظهرت منى فاروق، في الصور الجديدة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة كاجوال، مرتدية ترينج قطنياً باللون الاسود.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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