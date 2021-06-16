بحركات إثارة.. نسرين أمين تفاجىء الجمهور بجلسة تصوير جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها ومتابعيها، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، بجلسة تصوير جديدة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” .

ونشرت نسرين أمين منذ قليل، مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال جلسة تصوير خضعت لها، مؤخرا ونالت على إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الفنانة نسرين امين في جلسة التصوير الجديدة، وهي ترتدي دلة أنيقة وحذاء برقبة متوسطة الطول، وبشعر غير مصفف طويل للغاية، والمكياج جاء بألوان ترابية.

وعلقت الفنانة نسين امين على الصور وكتبت :” ابق شرسة”.

وانهالت العديد من التعليقات على صور نسرين امين من جانب العديد من الممثلين، أبرزهم الفنان شيكوو الذي كتب تعليق :”الأم مدرسة”.

كما علقت الفنانة منة فضالي على صور نسرين امين وكتبت :” تحفة”.

وفي وقت سابق، نشرت نسرين أمين، مجموعة من الصور الجديدة لها من خلال جلسة تصوير خضعت لها، مؤخرا ونالت على إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الفنانة نسرين أمين في الصور وهي ترتدي فستان بكتف واحد، باللون الوردي، في إطلالة أنيقة وجذابة ، حازت على إعجاب الجميع.

ومؤخرًا أثارت الفنانة نسرين أمين جدلا واسعًا بعد نشرها صور جديدة على حسابها الرسمي على انستجرام،وصفها البعض بأنها تشبه ملابس النوم.

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