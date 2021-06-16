شكرا لاهتمامكم بخبر بوسي شلبي وريهام حجاج تستفزان ياسمين عبد العزيز بهذا الفعل.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع نشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، الساعات الاخيرة، نتيجة لتبادل تصريحات بدأت من الإعلامية بوسي شلبي، أثارت غضب الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلاميةبوسي شلبي، تظهر فيه وهي تدلي بتصريحات عن رايها في الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقالت بوسي شلبي “يسرا هي الفنانة رقم 1 في الوطن العربي، ما زالت يسرا تحتل كل الأجيال حتى الآن وبتنجح سينما وتليفزيون”.

وتابعت بوسي شلبي في الفيديو :”يعني السنة الماضية اللي نجحت سينما وتليفزيون كانت يسرا، ياسمين مكنتش على الساحة، أنا بقول الحقيقة بالإيرادات والمشاهدة”.

من جانبها ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تصريحات الاعلامية بوسي شلبي، حيث قامت بنشر الفيديو، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلّقت بالقول: “هموت”، مصحوبًا بالكثير من إيموجي الضحك.

لم ينتهي الوضع على هذا الأمر، لتفاجىء الإعلامية بوسي شلبي الجمهور، وتعلن عن تقديمها لقاء مع الممثلة ريهام حجاج، والتي تزوجت مؤخرًا من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشرت بوسي شلبي فيديو تشويقي للحلقة المقبلة من برنامجها “سهرة خاصة” في الخميس المقبل عبر شاشة النهار في تمام العاشرة مساء.

من جانبها نشرت الفنانة ريهام حجاج علي صفحتها الخاصة علي انستجرام، مقتطفات من حوارها المرتقب مع الإعلامية بوسي شلبي.

وقالت ريهام حجاج، أن الحلقة ستتناول قصة زواجها وتعرضها للابتزاز ورؤيتها عن الفارق بين الممثلة والبطله وغيرها من الموضوعات الشائكة وردها علي الشائعات التي طالتها في السنوات الاخيرة .

اقرأ ايضًا: