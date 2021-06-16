بعد أزمة البنك.. محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو جديد ومتابعون : ربنا يشفيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجىء الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، منذ قليل، بنشر مقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر الفنان محمد رمضان، في الفيديو وهو يتحدث عن طرح كليب أغنية “ثابت” ، بنفس الطريقة التي كان يتكلم بها أثناء ازمة التحفظ على أمواله في البنوك والتي أثارت جدلًا واسعًا الايام الاخيرة.

وعلق محمد رمضان على الفيديو وكتب :”اللهم اجعلنا نستطيع ان نسعد الناس ❤️ كليب ثابت دلوقتي على قناتي الرسمية على يوتيوب .. ثقة في الله نجاح”.

وتعرض الفنان محمد رمضان، لهجوم حاد في التعليقات على الفيديو الذي نشره، حيث علق أحد المتابعون :”ربنا يشفيك”.

ومؤخرًا أعلن الفنان محمد رمضان عن تحفظ الدولة على أمواله في البنوك.

وفي أول تعليق له، قال محمد رمضان:” أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

وذكر رمضان في الفيديو أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون أن يذكر رمضان السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

وأشار رمضان أنه رد على موظف البنك قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم اكتافي ملك بلدي.. وملك أهل بلدي”، ليخبره الموظف أنه أطلعه على الأمر كي لا يقع في موقف محرج حال استخدام البطاقات الشرائية ولا يجد فيها رصيد.

فرد عليه رمضان بأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الشعبية عادة ما يحتفظون بأموال في منزلهم تعادل ما يضعونه في البنوك، ليختتم الفيديو قائلا “مستورة.. صباح الخير يا مصر”.

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