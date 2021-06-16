نسرين طافش بـ”هوت شورت” في صورة ساخنة من المالديف.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من عطلتها الصيفية التي تقضيها بجزر المالديف، التي تقضي بها عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي هوت شورت وتقف على عجلة، امام البحر في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت :” Sunset cycling “، ونالت الصورة على إعجاب آلاف المتابعين الذي أبدوا انبهارهم بها.

وفي وقت سابق من اليوم، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت : “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفره و السعاده في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضى .. صباح الرضا”.

وتقضي الفنانة نسرين طافش عطلتها الفترة الحالية في جزر المالديف، حيث تقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات يوميًا من هناك.

وكتبت نسرين طافش على الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي “انستجرام”: «عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك».

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