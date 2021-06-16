في عيد ميلاده..صورة نادرة للفنان بيومي فؤاد برفقة ماجد الكدواني من 30 سنة (اتفرج)

يحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان بيومي فؤاد الذي استطاع أن يثبت للجمهور موهبته من خلال العديد من الأعمال الفنية الدرامية سواء سينمائية أو تليفزيونية، فتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة له برفقة الفنان ماجد الكدواني وذلك من خلال الصفحات الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

وظهر الفنان بيومي فؤاد في الصورة التي تم تداولها عبر الصفحات الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”، برفقه صديقع الفنان ماجد الكدواني الذي تجمعه معه صداقة قوية منذ سنوات عديدة ماضية.

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جدير بالذكر، أن الفنان بيومي فؤاد من الفنانين الذين استطاعوا أن يجذبوا الجمهور ويخطفون أنظاره من خلال أعمالهم الفنية الرائعة، حيث أنه من مواليد 16 يونيو عام 1965، ودرس في كلية فنون جميلة في جامعة حلوان، واشترك في فرقة أتيليه المسرح، وقام بدراسة الإخراج وتخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني.

يذكر أن من آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد الدرامية، فيلم ” النمس والانس”، والأعمال الدرامية ” المدح، القاهرة كابول، الإختيار 2″، “بنات سوبر مان”، “الميزان”، “نيللي وشريهان”، “شهادة ميلاد”، “صد رد”، “الكيف”، “راس الغول”، “هي ودافنشي”.

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