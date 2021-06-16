لاميتا فرنجية بإطلالة مكشوفة الصدر داخل مطعم إيطالي.. اتفرج

نشرت عارضة الأزياء لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق “إنستجرام”، إذ أثارت لاميتا الجدل بصورها، حيث ظهرت بفستان ملون مثير وعاري داخل مطعم إيطالي في دبي.

فرجينية تخطف الأنظار بفيديو جديد

وكانت فرنجية قد خطفت أنظار محبيها بفيديو جديد نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه بفستان أسود من قماش الساتان، مرتديةً كعباً عالياً، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.لاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين مدحوا جمالها بأجمل الصفات”.

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يذكر أن لاميتا فرنجية ابتعدت عن التمثيل بعد ماشاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

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