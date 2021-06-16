اتفرج..بيومي فؤاد يحتفل بعيد ميلاده بهذه الطريقة المدهشة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان بيومي فؤاد

قام الفنان بيومي فؤاد ، بالاحتفال اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده بطريقة جميلة أدهشت جمهور ومحبيه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحل اليوم عيد ميلاده فهو من مواليد 16 يونيو لعام 1965، فاليوم يحتفل بعيد ميلاده الـ56، وسط جو من البهجة والفرحة بينه وبين جمهوره.

حيث قام الفنان بيومي فؤاد بنشر صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” فيسبوك”، وظهر في الصورة وهو يجلس علي كرسي ومجمع خلفه جميع أعماله الفنية، وعلق على الصورة وكتب: اليوم عيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد.

وعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية من قبل محبيه ومتابعيه مشيدين بموهبته الرائعة وبمدى حبهم له.

جدير بالذكر، أن الفنان بيومي فؤاد يحتفل، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ56، حيث ولدفي 16 يونيو عام 1965، وقد اشتهر وهو فى سن كبير وحقق نجاحا ساحقا واستطاع أن يسيطر على قلوب الجمهور بخفه دمه وروحه الرائعة وموهبته النادي في مختلف أعماله الفنية.

بدأ من خلال أدوار بسيطة في فيلم “أحكى يا شهرزاد”، وفيلم “بدل فاقد”، وبدأت شهرته في الانتشار من خلال مسلسل “الكبير قوى” بطولة الفنان أحمد مكي ودنيا سمير غانم، ومسلسل “موجة حارة”.

ويقوم الفنان بيومى فؤاد حاليا بتصوير باقي مشاهده الفنية في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “النمس والإنس” للفنان محمد هنيدى، كما يواصل تصوير مسلسل”عودة الأب الضال” الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال أيام قليلة.

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