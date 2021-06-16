بعد انتشار صور لهما معًا.. 5 أسرار عن حبيبة عمرو دياب الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنان الكبير عمرو دياب برفقة فتاة تدعى دينا ضياء.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن الفتاة التي ظهرت مع الفنان عمرو دياب تعمل مصورة في إحدى المجلات العالمية.

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وانتشرت الصور التي جمعت بين الفنان المتألق عمرو دياب والشابة دينا ضياء وعدد آخر من الفنانين، بينهم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش.

وكانت تلك الصور تم التقاطها خلال إحدى السفريات، وربط البعض بظهور الفنان عمرو دياب مع دينا ضياء وبين أنباءً تزعم عن ارتباط الثنائي.

ويُذكر أن دينا ضياء اسمها الحقيقي دينا ضياء بهجت، وتعمل كمصورة فوتوغرافية لصالح مجلة «فوج» العالمية في نسختها العربية.

عاشت دينا ضياء في إسبانيا لفترة طويلة من عمرها، وتتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

لم يتعدَ عمر دينا ضياء الثلاثين عاما، أي أنها تصغر الهضبة بفارق عمر كبير.

وخلال مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان عمرو دياب بفتاة حسناء، ما أثار الجدل حول إذ كان يربطهما علاقة عاطفية، وسط تفاعل كبير مع تلك اللقطة المصورة، التي سبقها العديد من الصور التي جمعت «الهضبة» بالعديد من الحسناوات.