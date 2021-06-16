بعد مسلسل «موسى» ..منذر رياحنة يكشف عن رأيه في موهبة محمد رمضان (فيديو)

كشف الفنان الأردني منذر رياحنة عن رأيه الشخصي في موهبة الفنان محمد رمضان وتقييمه له كممثل، كما تحدث عن دوره في مسلسل “موسى” والصعوبات التي واجهها رياحنة في أداء دور “نوفل”، وذلك من خلال لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي.

حيث قال الفنان الأردني منذر رياحنة، خلال لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي: “يعتبر شخصية “نوفل”من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في حياتي”، مضيفا:”بالفعل دور نوفل في مسلسل “موسى”حيث أن في شخصية “نوفل” بنفس المشهد كنت أتلون، وهذا بكرهه في التمثيل، وكمية الشتايم اللي شفتها ما شفتها بحياتي”.

أما عن رأيه في موهبة الفنان محمد رمضان كممثل، أوضح رياحنة:”رأيي في محمد رمضان كممثل في مسلسل موسى أنه كان من أخطر الممثلين في شهر رمضان، وقدم دورا خرافيا”، وذلك من خلال تصريحاته مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي.

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