محمد رمضان يطرح أغنيته جديدة «ثابت».. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان بطرح أغنيته الجديدة بعنوان “ثابت”، وأعلن عن ذلك رسميا عبر صفحته الشخصية على “إنستجرام”، وتم تحميل الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وبعد طرحها بساعات قليلة أقتربت من نصف مليون مشاهدة .

حيث نشر الفنان محمد رمضان، منذ ساعات قليلة ماضية، مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يقول، “صحيت من النوم لقيت محمد سامي بيقولي علي الواتساب هنزل الكليب علي اليوتيوب امتي رديت عليه قولتله و الله أنا و يوتيوبي و انستجرامي و فيسبوكي، و لحم كتافي ملك جمهوري الوقت اللي عايزني انزل فيه الكليب هنزله “.

واستكمل خلال الفيديو قائلا: “رد عليا محمد سامي وقالي أنا شايف يوم الجمعة انسب ميعاد عشان الناس تبقي في أجازات ويتشاف كويس قولتله والله الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقي في أيدهم حاجة تسعد الناس بينزلوها علي طول مبيستنوش فادخلوا دلوقتي علي قناتي علي اليوتيوب هتلاقوا كليب ثابت مستورة”.

جدير بالذكر، أن محكمة جنح الشيخ زايد، حجزت نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، بتهمة توجيه عبارات وقذف للفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو للحكم.

وذلك بسبب حدوث مشادات كلامية من قبل الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بسبب نشر الثاني فيديو فيه طريقة سخرية من الحُكم القضائي الصادر بشأن إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار الراحل أشرف أبواليسر.

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