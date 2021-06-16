بحضور نجوم الفن..وفاة والد إيمان العاصي ودفنه بمقابر العائلة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان أحمد طلعت، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيسبوك ”، وكتب معلقا:“ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ” .

وحرصت الفنانة إيمان العاصي إلى حضور دفنة والدها التي انتهت منذ ساعات قليلة ماضية، وتم نقل الجثمان إلى مقابر العائلة في مدينة 15 مايو في حضور عدد من الأهل والأقارب ونجوم الفن منهم: دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

جدير بالذكر، أن أخر الأعمال الفنية للفنانة إيمان العاصي كان فيلم “ حرب كرموز ” الذي تم عرضه عام 2018، الفيلم من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، فؤاد شرف الدين، ومن إخراج المخرج بيتر ميمي.

أما بالنسبة للأعمال الفنية القادمة، حيق انتهت الفنانة إيمان العاصي من تصوير فيلم فارس هو إنتاج أيمن يوسف، ومن تأليف حسام موسي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

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