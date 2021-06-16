«في أشد الحاجة للدعاء».. رامي رضوان يعلق على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم اخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث تعتبر أخبار الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز من اكثر نوعية الأخبار التي تهم الجمهور خلال الأيام الحالية منذ أن دخلت المستشفى أثر إصابتها بفيروس كورونا.

حيث قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء للفنانة دلال عبد العزيز على الهواء من خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، فقام رامي بالرد عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، وقال بعدها:“إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، منشورا جديدا تدعو فيه لوالدتها دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث وجهت الدعاء لشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وقالت: «يارب اشفي أمي وعافيها».

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز، أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها إلى المستشفى أثر تدهور حالتها الصحية بسبب الإصبابة، وذلك في يوم 15 إبريل ومازالت حتى الأن لم تخرج من المستشفى في حالة غير مستقرة على الإطلاق.

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