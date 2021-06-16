شكرا لقرائتكم خبر عن بالمفتح والشفاف – نسرين طافش بتتمرجح وفاتحة رجليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصور جديدة لها من جزر المالديف، التي تقضي بها عطلتها الصيفية، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام» .

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت : “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفره و السعاده في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضى .. صباح الرضا”.

ومؤخرًا شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، بصور ومقاطع فيديو أول بأول، من عطلتها الصيفية التي تقضيها في جزر المالديف.

ونشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صور جديدة، لها وهي ترتدي بدلة غطس برفقة إحدى المدربات، استعدادًا للغطس تحت الماء.

كما نشرت الفنانة نسرين طافش، في وقت سابق من اليوم، مجموعة من الصور لها والتي ظهرت فيه بإطلالة جديدة من امام بحر المالديف.

وكتبت نسرين طافش على الصور التي قامت بنشرها على حسابها الرسمي “انستجرام”: «عندما تشعر بأنك بصحة جيدة ومتقدم وحيوي وعلى قيد الحياة تجذب الكثير من هذه الأمور إليك».