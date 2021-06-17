اللقطات الأولى من حفل زفاف إياد نجل الفنان مصطفى قمر

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل الفنان الكبير مصطفى قمر اليوم الأربعاء، بحفل زفاف نجله إياد بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات كانت قد نشرتها الفنانة لقاء سويدان ظهر فيها الفنان مصطفى قمر وإيهاب توفيق ومحمد حماقي يحيون الفرح.

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يذكر أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواد، بطولة “مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام”، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، وهو من تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.