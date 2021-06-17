أول تعليق لـ ابن علا رامي على قبلة عادل إمام لوالدته في فيلم حنفي الأبهة

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي عن صمته وعلق على مشهد قبيل الفنان عادل إمام لوالدته في فيلم نفي الأبهة.

ورد الفنان الشاب من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على انتقادات البعض، بشأن المشهد الخاص بتقبيل الفنان عادل إمام، لوالدته الفنانة علا رامي، في أحد مشاهد فيلم «حنفي الأبهة».

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وقال الفنان الشاب عمر خورشيد: «مش ممكن تدايقني أو تكسرني».

ونشر عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة المشهد، مُعلقًا عليها بقوله: «هو الناس بتتعامل معايا لي إن صورة زي دي ممكن تزلني أو تكسرني.. فيلم حنفى الأبهة إنتاج 1991 وجرى عرضه بنفس السنة.. شكرًا يا والدتي يا حبيبتي إنك ربتيني وكبرتيني وخليني الإنسان اللى أنا عليه دلوقتي».

وأضاف عمر خورشيد، قائلًا: «مفيش أي حاجة عملتها أو هتعمليها في حياتك ممكن تدايقني أو تكسرني.. بحبك أوي وربنا يحفظك ليا ويحفظك لجمهورك اللى بيحبك وتقديملهم فن أفضل وأعظم دايمًا».