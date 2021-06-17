على أغنية Abba..شريف منير يحضر البرجر مع بناته في المطبخ (فيديو)

قام الفنان شريف منير ، بنشر فيديو جديد له ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام “، برفقة بناته وهم يجهزون الطعام في المطبخ.

وظهر الفنان شريف منير في الفيديو الذي نشره برفقه بناته في المطبخ وهم يحضرون البرجر على أنغام أغنية Knowing Me, Knowing You لفريق البوب السويدي Abba، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” إنستجرام “، وعلق على الفيديو قائلا: ” انا والقطط بتاعتي اللهم لك الحمد “.

وعلى الفور حصل الفيديو على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور ومتابعيه، وأنهالت التعليقات على الفيديو مشيدين بجمال الفيديو وروعة شريف منير كأب.

جدير بالذكر، أن شريف منير أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أنه سيشارك في فيلم “السرب”، من بطولة أحمد السقا، قصي خولي، شريف منير، دياب، بالاضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، محمود عبد المغني، كريم فهمي، أحمد حاتم، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي.

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