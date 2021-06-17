يسرا اللوزي تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها..الجمهور:كل ماتكبر تحلو (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة يسرا اللوزي

قامت الفنانة يسرا اللوزي ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، أخر صورة لها من أحدث ظهور.

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، بمكياج ناعم وجذاب وعيون ساحرة أبهرت الجمهور والمتابعين، فعلى الفور أنهالت التعليقات الإيجابية التي تؤكد جمالها وجاذبيتها وعلق أحد المتابعين قائلا:”كل مابتكبر بتحلو”، بالاضافة إلى العديد من التعليقات، وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي هو مسلسل “بين السماء والأرض” الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي من هذا العام، وشاركها البطولة فيه هانى سلامة وسوسن بدر، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

جدير بالذكر، أن الفنانة يسرا اللوزي، أثارت حالة من الجدل مؤخرا خلال الشهور القليلة الماضية وذلك بسبب ظهورها بملامح مختلفة حيث أنها ظهرت بوزن زائد مما جعل الجمهور يتسائل عن هل خضعت لعملية التجميل أم لا.

وكشفت يسرا اللوزي، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة سي بي سي، أنها لم تخضع لأي عملية تجميل على الإطلاق بل هي أصبحت بوزن زائد نتيجة ولادتها لابنتها الثانية.

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد فقدان وزنها..أسما شريف منير بإطلالات صيفية جريئة (صور)

على أغنية Abba..شريف منير يحضر البرجر مع بناته في المطبخ (فيديو)