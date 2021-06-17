محمد ممدوح يكشف آخر تطورات علاج مشكلة صوته..ويوجه رسالة للجمهور

كشف الفنان محمد ممدوح ، آخر تطورات علاج مشكلة صوته وذلك من خلال نشر منشور جديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، كما قام بتوجيه لشكر إلى الدكتورة چيهان ناصر التي قامت بعلاج مشكلة صوته خلال الفترة الماضية .

حبث قال الفنان محمد ممدوح خلال المنشور الذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”:”ناس كتير مؤخرا كانت بتبعتلي وتكتبلي إعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت عندي.. بشكرهم طبعا”.

ووجه الشكر إلى الطبيب المعالج، حيث قال: “ أحب أشكر دكتورة چيهان ناصر لأن الفضل يرجع لربنا ثم ليها في الموضوع ده، دكتورة چيهان هي مخرجة غنائية وموسيقية كبيرة ومحكمة ومؤدية في مجال الدبلجة، هي اللي وقفت معايا الفترة الاخيرة وساعدتني جدا في حل مشكلة الصوت والحمدلله وصلنا لمستوى معقول لحد ما توقفنا مؤقتا عشان ظروف كورونا وهنكمل تاني في المستقبل إن شاء الله.. ”

وفي نهاية المنشور، قام الفنان محمد ممدوح بختم حديثه قائلا: “ شكرا ليكم على آرائكم اللي بسطتني وشكرا دكتور چيهان على مجهودك العظيم والرائع معايا واوعدكم إن شاء الله يتطور في الأعمال الجايا.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح هو مسلسل “لعبة نيوتن” بطولة:منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أحلام الجريتلي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبدالحميد، حنان يوسف، أسامة الهادي، ماجدة منير،ياسمين وافي، كمال أدهم” ، والمسلسلومن تأليف و إخراج تامر محسن، وسيناريو وحوار مها الوزير، وتم عرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام.

مقالات أخرى قد تهمك:

يسرا اللوزي تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها..الجمهور:كل ماتكبر تحلو (صور)

على أغنية Abba..شريف منير يحضر البرجر مع بناته في المطبخ (فيديو)