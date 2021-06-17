بعد فقدان وزنها..أسما شريف منير بإطلالات صيفية جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسما شريف منير

اختلفت الفنانة أسما شريف منير ، خلال الفترة الأخيرة في الإطلالات التي أصبحت تظهر بها حيث أنها أصبحت جريئة واكثر أناقة، وذلك بعدما نجحت في إنقاص الكثير من الوزن الزائد واقترابها من الوزن المثالي، حيث أنها أصبحت تميل للإطلالات الضيقة المفتوحة ربما تكون بسبب زيادة ثقتها في نفسها.

فجمعنا لكم مجموعة من اجمل الإطلالات الصيفية التي تألقت بها في خلال الأيام القليلة الماضية، إليكم البعض منها:-

حيث قامت الفنانة أسما شريف منير، بنشر مجموعة من الصور على مدار عدد من الأيام، وتظهر فيها وهي ترتدي الملابس الأنيقة التي أضافت إليها جمالا وجاذبية وأنوثة، فأصبحت تفضل الملابس ذات الألوان الفاتحة التي تعطي جمال وأنوثة وإشراق.

وبمجرد أن تقوم الفنانة أسما شريف منير، بنشر إطلالة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ويتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تلك الإطلالات الناعمة الأنثوية الرقيقة، وتنهال التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها وتغيرها بشكل كبير ويتسأل البعض عن النظام الغذائي الذي تتبعه لإنقاص وزنها.

جدير بالذكر، أن الفنانة أسما شريف منير، قامت بنشر صورة لها برفقة طليقها الأول وابنتها لارا عبر الانستجرام، وعلقت على الصور قائلة: “كتير اتقالي متتكلميش، دي حياتك الشخصية، أنتي بتتاجري بحياتك الشخصية ليه؟ خليكي في الميك أب وحاجات البنات، امسحي البوست ده، بلاش ملوش لازمة الكلام في الموضوع ده.. وعشان كل ده ضد اعتقاداتي واللي أنا مؤمنة بيه كنت بحس إني محبوسة في قالب مش بتاعي”.

وتابعت : “أنا بحب أقول اللي حاسة بيه وأعبر عن نفسي وأساعد غيري من خلال تجارب حياتي، أنا المتابعين ليا النسبة الأكبر ستات ودي في حد ذاتها معادلة صعبة عشان ست زيك تثق فيكي، وفي آرائك، ومتغيرش منك مش بتحصل كتير، وعشان أنا أول ما اتعرفت كان من خلال تجربة طلاقي الأولى، وصلت لقلوب ستات كتير وكسبت ثقتهم وده كان الدافع الأساسي إني أقدم محتوى يفيدهم، كلمة مؤثر مش كلمة سهلة ولازم تبقى على أساس وأبقى قد إني أبقى شخصية عامة وأفيد غيري”.

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