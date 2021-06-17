أسماء جلال تبرز جمال ملامحها بمكياج جذاب في أحدث ظهور (صور)

قامت الفنانة أسماء جلال ، بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة أسماء جلال، في أحدث صورة لها نشرتها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، بمكياج جذاب صارخ مما اثار اعجاب متابعيها وجمهورها.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة اسماء جلال الفنية، هو مسلسل “خلي بالك من زيزي” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، فالمسلسل من بطولة:أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم وغيرهم نخبة من النجوم. “خلي بالك من زيزي” من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف مريم نعوم ومن إخراج كريم الشناوي.

ويذكر أن، اسماء جلال أثبتت موهبتها للجمهور واستطاعت أن تخطف الانظار من خلال العديد من الأعمال الفنية التي خاضتها خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث أنها شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونية مثل: نسر الصعيد، حكايات بنات، مملكة إبليس والعديد من المسلسلات والاعمال الدرامية الأخرى أخرهم:خلي بالك من زيزي الذي أشاد بدورها العديد من النقاد والجمهور.

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