حمو بيكا يخطف الأنظار ويستعرض سيارته الجديدة الذهبية..ويعلق:عيار 24 (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطرب حمو بيكا

قام مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بنشر صورة جديدة له في أحدث ظهور مع سيارته الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”.

حيث ظهر المطريب حمو بيكا خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، ليخطف الأنظار إتجاه سيارته الفخمة الجديدة بسيارة من ماركة أودي ذهبية اللون، وعلق على الصورة قائلا: “عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24”.

وعلى الفور، تفاعل معه جمهوره ومتابعيه وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات، وأنهالت التعليقات على الصورة، وجاءت بعض التعليقات كالأتي:وكانت: ولع الدنيا يا بيكا، دايما متألق، مبروك عليك.

جدير بالذكر، أن تلك الصورة لم تكن الأولي التي يستعرض فيها حمو بيكا سيارته الجديدة، حيث قام مسبقا بنشر مجموعة من الصور يستعرض سياراته طراز مرسيدس وكورفيت و أودي، ليرد عليه الجمهور ومتابعيه.

جدير بالذكر، أن حمو بيكا أثار موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، عندما أظهر في فيديو فكاهي نشره المطرب عمرو كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بالإنستجرام من إحدى القرى بالساحل الشمالى، اثناء قضاءهما اجازة صيفية هناك.

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