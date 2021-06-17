بشرى تسترجع ذكريات «الاختيار 2» وتوجه رسالة لصناع المسلسل (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة بشرى ، بمشاركة صورة لها من كواليس مسلسل “الاختيار 2″ مع أسرة العمل، لجمهورها ومتابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”.

وقامت الفنانة بشرى ، بالتعليق على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام”، قائلة: “‬‏‪أحلى لمة هى لمة الاختيار٢.. وبسأل نفسى هل هو اللى اختار ولا احنا اللى اخترنا .. و لكن ستبقى الإجابة دائما وأبدا أن الله عز وجل هو من يختار لنا الأفضل وهذه حكمة لن نفهمها ولا يعلمها إلا الله.. سعدت بالزملاء والزميلات الأصدقاء الشركاء فى هذا العمل المختلف والمتميز، الذى يجسد حياة الكثير من المصريين وأسرهم وتضحياتهم والأخوة عن أحداث واقعية.

واستكملت تعليقها قائلة: “تحية للمنتج تامر مرسى و المخرج بيتر ميمي، و النجم كريم عبدالعزيز ، وقبلنا جميعا الأبطال الحقيقيين”.

جدير بالذكر، أن مسلسل “الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، وإياد نصار، وإنجي المقدم، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي هذا العام، كما تم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا، كما حقق الجزء الثاني نجاحا جماهيريا عظيم.

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