لن تصدق كيف أصبح شكل «أمورة جانيت» نجمة فيلم حسن ومرقص (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - عرفها الجمهور في البداية في فيلم «حسن ومرقص»، حيث جسدت دور جانيت، لتكون بطلة واحدًا من أبرز الإفيهات في السينما وهو «أمورة جانيت»، إنها الفنانة وفاء السيد.

وبعد غياب دام لسنوات طويلة، عادت الفنانة وفاء السيد إلى الأضواء من جديد، فكانت عودتها في شهر رمضان حيث شاركت في مسلسل «نسل الأغراب»، والذي جسدت به إحدى زوجات «حسيب»، الذي يجسده الفنان إدوارد.

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وبدا على شكل الفنانة وفاء السيد تغير كامل في ملامحها، حيث لم يعرفها الجمهور.

ويُذكر أن الفنانة وفاء السيد من مواليد محافظة الإسكندرية، وتخرجت من جامعة الإسكندرية بدأت مشوراها الفني عبر مسرحية «قولوا لأبوها»، قبل أن يبدأ المشاهدون في التعرف على شكلها، لتكتسب شهرتها من خلال دور «فتاة الليل»، الذي قدمته بفيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، ومن بعده انطلقت بعدة أدوار صغيرة بسلسلة أفلام خلال تلك الفترة، كان أهمها شخصية «بسنت» خطيبة وحبيية «فوزي» بفيلم «عندليب الدقي» للنجم محمد هنيدي، التي خانته وفضلت عدم التمسك به والارتباط بآخر، بسبب فقره وعدم قدرته على إيجاد عمل مناسب يوفر لهم متطلبات زواجهما.