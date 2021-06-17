انت الان تتابع خبر سيموت هذا العام.. العرافة اللبنانية التي توقعت مقتل "قاسم سليماني" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف سلسلة جديدة من التوقعات تضمنت توقعاً صادما بخصوص رئيس احدى الدول العربية.

وكشفت الفلكية الشهيرة في توقعاتها عبر مجلة الهديل عن نهاية مرعبة وغير متوقعة لرئيس جمهورية إحدى الدول، متوقعة أنّ يحصل هذا الحدث أمام أعين الناس ويحتل الشاشات ونشرات الأخبار.

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وتوقعت المتنبئة الشهيرة أن تغزو حشرات غريبة تحمل باكتيريا سامة وخطيرة بعض الدول فيما ستهز العالم انفجارات قوية متوقعة أن يضرب نيزك ضخم كوكب الأرض والضحايا تتخطى المئات وتشرد عدد كبير من الناس.

ومن ضمن توقعاتها الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

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