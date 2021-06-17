انت الان تتابع خبر بالفيديو.. إنهيار وإغماء مذيعة قناة الجزيرة على الهواء مباشرة.. وردة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي، المذيعة بقناة الجزيرة القطرية، لوعكة صحية على الهواء خلال تقديم برنامجها الصباحي على قناة الجزيرة.

وأظهر مقطع من البرنامج، لحظة تعرض قيشاوي للإغماءآ خلال حديثها عن السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

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واضطر زميلها أن يستكمل الكلام بدلاً منها ووجه له إشارة بيده لمينعها من الكلام.

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