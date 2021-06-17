وصلة رقص لتامر حسني و محمد لطفي بحفل زفاف ابن مصطفى قمر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان تامر حسني الساعات الماضية، ف حفل زفاف إياد مصطفى قمر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات، عدة صور من حفل الزفاف..

وعلق تامر حسني على الصور قائلا: “من فرح أبن حبيبي وأخويا الكبير النجم مصطفى قمر أياد أحلى عريس وأجمل عروسة سارة ربنا يسعدكم ويهنيكم”.

وظهر تامر حسني في الصور وهويرقص مع الفنان محمد لطفي، وتداول رواد السوشيال ميديا لقطات من حفل الزفاف.

كما نشرت الفنانة لقاء سويدان ظهر فيها الفنان مصطفى قمر وإيهاب توفيق ومحمد حماقي يحيون الفرح.

وأحيا حفل زفاف نجل مصطفى قمر، كلا من محمد حماقي وإيهاب توفيق وحمادة هلال وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد نور.

كما شهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين إدوارد ومحمد رجب ومحمد لطفى وهانى سلامة وجنات وبشرى.

جدير بالذكر،أن آخر اعمال الفنان مصطفى قمر مسلسل فارس بلا جواد، بطولة “مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام”، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب”.

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