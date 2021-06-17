صور ساخنة لمنة فضالي داخل حمام سباحة تشعل مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصورة جديدة اليوم، وذلك لها عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصورة الجديدة لها، وهي داخل حمام سباحة، بمكياج جذاب وإطلالة صيفية.

وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام “صباح الخير”.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

ومؤخرأ نشرت الفنانة المتألقة منه فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في صورة جديدة لها فضالي بمكياج جذاب وإطلالة صيفية من خلال صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

في وقت سابق هاجمت الفنانة منة فضالي المطربة اللبنانية ميريام فارس بعد ظهورها في أحد الإعلانات المروجة لأحدى الشركات العقارية في مصر بصحبة الفنان آسر ياسين، خاصة بعد تصريحاتها ضد مصر.

وقالت منة فضالي : “الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغالية على مصر دلوقتي وحشاني يا مصر.. يالهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كدة العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي”

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