ِنسرين طافش بإطلالة ساخنة داخل حمام السباحة بالمالديف (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من عطلتها الصيفية التي تقضيها بجزر المالديف، التي تقضي بها عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تجلس داخل حمام سباحة ، وتتناول الإفطار بداخله

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت :”الافطار مع الجمال والحب”.

ومؤخرا فاجئت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وظهرت في الصورة الجديدة، وهي ترتدي هوت شورت وتقف على عجلة، امام البحر في منظر خلاب.

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت : “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفره و السعاده في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضى .. صباح الرضا”.

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