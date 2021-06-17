رسالة مؤثرة من إيمان العاصي لوالدها : مع السلامه يا نور عيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، بصورة تجمعها مع والدها الراحل.

وظهرت الفنانة إيمان العاصي، في الصورة، برفقة والدها الراحل، حيث كتبت له رسالة بكلمات مؤثرة، لوداعه الأخير.

وكتبت إيمان العاصي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” :” مع السلامه يا نور عيني مع السلامه ياروح قلبي هتوحشني يا بابا ادعوا لحبيبي”.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد طلعت، عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصي وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيسبوك ”.

وكتب معلقا:“ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، والد إيمان العاصي فى ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم ”.

وحضرت الفنانة إيمان العاصي دفنة والدها، حيث تم نقل الجثمان إلى مقابر العائلة في مدينة 15 مايو في حضور عدد من الأهل والأقارب ونجوم الفن منهم: دينا فؤاد، أحمد صلاح حسني، وعزوز عادل والمؤلف محمد سيد بشير.

يذكر أن أخر الأعمال الفنية للفنانة إيمان العاصي كان فيلم “ حرب كرموز ” الذي تم عرضه عام 2018، الفيلم من بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، فؤاد شرف الدين، ومن إخراج المخرج بيتر ميمي.

اقرأ ايضًا: