هنا الزاهد تحتفل بخروج والدتها من المستشفى بهذه الطريقة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة هنا الزاهد، خروج والدتها من المستشفى بعد إجرائها عملية جراحية بسبب إصابتها بورم خبيث.

واحتفلت الفنانة هنا الزاهد وشقيقتاها فرح ونور، بخروج والدتهن من المستشفى، عبر حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

موقع “لايف نيوز” يرصد صور احتفال هنا الزاهد وشقيقاتها بخروج والدتهم من المستشفى على النحو التالي:

وفي وقت سابق، أعلنت هنا الزاهد في وقت سابق، إصابة والدتها بورم خبيث، وجددت طلب الدعاء من جمهورها، لوالدتها بالشفاء العاجل.

وخلال الساعات الماضية، نشرت الفنانة هنا الزاهد تطورات جديدة عن الحالة الصحية لوالدتها، عبر خاصية الستوري لحسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

وكتبت هنا الزاهد قائلة: “شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين “.

وفي وقت سابق، نشرت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عدة صور لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: أنت ملاكي، أنت تذكرني بالخير في هذا العالم، وتلهمني لأكون أعظم نسخة من نفسي، قلب طيب وروح طاهرة، شكرا لكي على كل شيء، لم يكن بإمكاني أن أطلب أما أكثر حبا ورعاية ودفئا، أنت حقا أعظم، انا احبك.