نجوى فؤاد تثير غضب الجمهور بفيديو على التيك توك : بعتذر ومش هكررها تاني

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثارته الفنانة نجوى فؤاد، عقب نشرها مقطع فيديو على تطبيق التيك توك، أثار غضب العديد من رواد السوشيال ميديا.

ونشرت نجوى فؤاد مقطع فيديو استخدمت فيه مقطع من فيلم الالمانى ، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان ، مما خلق حالة من الجدل لدخولها هذا المجال.

وبعد الغضب الهائل الذي تعرضت له الفنانة نجوى فؤاد، خرجت في تصريحات صحفية لها لتعتذر عن الفيديو الذي قامت بنشره، مؤكدة عدم تكرار التجربة مرة أخرى على الإطلاق.

وقالت نجوى فؤاد، إنها قامت بتجربة التيك توك على سبيل الهزار ، ولكنها غير راضية عنها .

وقالت نجوى فؤاد، إنها ستقوم بالتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا ولكن دون استخدام فيديوهات على التيك توك .

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها تعرضت الفترة الاخيرة إلى العديد من الشائعات، والتي تخص عدم قدرتها على الحركة خلال الفترة الماضية، الامر الذي سبب لها حالة نفسية سيئة.

وأكدت نجوى فؤاد، أنها سوف تتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا، باستمرار، لنفي تلك الشائعات.

وأوضحت نجوى فؤاد، انها تعانى من مشكلة بسيطة فى الفقرات القطنية وتخضع لعلاج ينتهى بعد أسبوعين فقط .

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة القديرة نجوى فؤاد في برنامج “شيخ الحارة والجريئة والذى عرض على قناة القاهرة والناس خلال شهر رمضان الماضى.

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