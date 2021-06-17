تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز،، داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ومؤخرًا كشفت مصادر مسؤولة بالمستشفى التي تخضع فيه الفنانة دلال عبد العزيز، عن تطورات مفاجئة لحالتها الصحية.

وقالت المصادر في تصريحاتها لجريدة الوطن المصرية، إن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتحسن ببطء، وأنها تحتاج إلى دعم أكسجين من خلال أحد الأجهزة الطبية والذي يسمي «هاي فلو نزيل».

وأشارت المصادر، إلى أن الرئة لا زالت تعاني من تليف بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ومؤخرًا،

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، معربًا عن أمنياته في تماثلها الشفاء عما قريب.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة دلال عبدالعزيز في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه. بوزارة الصحة والسكان.

وفي وقت سابق، تحدث الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، حيث أكد أن حالتها غير مستقرة.

وكتب رامي رضوان عبر «تويتر»: «وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية الفنانة دلال عبدالعزيز يودون الاطمئنان عليها، لا تزال الأمور غير مستقرة، ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا، ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب، فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل»

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