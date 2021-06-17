انت الان تتابع خبر الرياض وواشنطن توجه تهديد خطير للحوثي.. والسبب صادم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها ومنهم المملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات من قوات الحوثيين.

حركات تشعل شهوة الزوجة وتفقدها عقلها وتثير جسدها لأبعد حدود.. تعرف عليها

# للمتزوجين فقط.. 75% من النساء تفكر في هذا التخيل السري خلال المعاشرة الزوجية (ستصابون بالصدمة بمعرفة ما هو)

# بسبب الشهوة.. مدير مدرسة مصرية يستدرج طالبات من الصف التاسع إلى مكتبه وما حدث داخل المكتب المغلق لا يتخيله عقل

# عنتيل مصر الجديد.. عاشر ثلاث بنات معاشرة الأزواج في ليلة واحدة وبعد دقائق وقعت الكارثة

# من الحمام.. رهف القنون تطل من جديد وبلا ملابس تستر عورتها (كما خلقها الله)

# سيموت هذا العام.. العرافة اللبنانية التي توقعت مقتل "قاسم سليماني" تهز كيان حاكم عربي بالنبوءة الأكثر رعباً وتختار طريقة مفزعة لكيفية وفاته

# طلب منها أن تقلع كامل ثيابها للبدء في المعاشرة الجنسية وحينما خلعت ما يستر منطقتها الحساسة اكتشف الصدمة المفزعة وطلقها فوراً

# عارية كما خلقها الله.. انجي خوري تصعق الجميع بفيديو من الحمام والرغوة تنساب فوق جسدها

# الإعلامية السعودية التي ظهرت في المسبح عارية تمامًا تصعق الجميع مجدداً.. لن تصدق ماذا فعلت اليوم وأثارت موجة غضب عارمة

# بعد طلاقها.. رهف القنون تتعرى من جديد وتنشر صور لها كما خلقها الله من الحمام (شاهد)

# بالصور.. فنانة كويتية مشهورة تصعق الجميع: أنا شاذة جنسياً وتحولت من ذكر إلى أنثى (لن تصدق من هي)

# خليجي دخل البيت فشاهد أمه تمارس الفاحشة مع أقرب المقربين منه.. اتصل بالمفتي ولكن الأخير فاجأه بفتوى صاعقة جمدت الدم في عروقه

# بسبب القات.. يمني يخون زوجته مع أختها الصغرى.. وبكل وقاحة قامت الخائنة بالتكلم مع أختها عن ما دار بينهما في الغرفة

# في ليلة الدخلة قيدها فوق السرير وطلب من صديقه أن يدخل عليها ثم رماها عارية في الشارع.. وبعد التحقيق معه كشف الحقيقة المفزعة التي جعلت الدماء تتجمد في عروق الضابط

(*الأخبار الـ7 المشتعلة الآن)

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

جاء ذلك خلال إفادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، تطرق فيها إلى العقوبات المفروضة على إيران بما فيها التي فرضت من إدارة دونالد ترمب.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.