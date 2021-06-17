إيمي سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها دلال عبد العزيز: يارب الطف بها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، بصورة جديدة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جديدة للفنانة دلال عبد العزيز، أثارت إعجاب المتابعين، وانهالوا بالدعاء لها في التعليقات بالشفاء العاجل.

كما نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “انستجرام” وكتبت : «اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، معربًا عن أمنياته في تماثلها الشفاء عما قريب.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الفنانة دلال عبدالعزيز في طريقها للسحب من على أجهزة الأكسجين، وفقًا لآخر معلومات وصلت إليه بوزارة الصحة والسكان.

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