مصور فيديو واقعة «السمسار والطفل»بقطار أسوان يكشف سبب عدم تدخله لإنقاذه.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصور فيديو واقعة «السمسار والطفل»بقطار أسوان عن سبب عدم تدخله لإنقاذه بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات لعدم دفاعه عن الطفل، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي”.

حيث قال عمرو محمد، مصور فيديو واقعة “السمسار والطفل” داخل قطار أسوان، إن معظم التعليقات كانت تهاجمه أكثر من واقعة المتحرش نفسها، موضحا أن أن النائب العام تواصل معه فور نشر مقطع الفيديو للتحقيق معه، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي”.

وأشار عمو محمد، مصور الواقعة بقطار أسوان، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي”، إلى أن معظم التعليقات جاءت مهاجمة له، وأكد قائلا: “أنا عملت نفسي نايم عشان أقدر أصور الواقعة ، لأني مكنتش متأكد من اللي بيحصل”.

واستكمل مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح بطفل داخل قطار أسوان، حديثه قائلاً: “وبعد ماشوفت الفيديو تاني، اتأكدت أن المتحرش فعلا يقوم بالعمل المنافي للأداب اللي ظهر في الفيديو”.

واستنكر عمو محمد، مصور الواقعة بقطار أسوان، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي”، هذا الفعل المنافي للأداب، مؤكدا أن هذا الفعل انتشر كثيرا، حيث أنه حدث في خلال 10 أيام فقط ، ظهر حوالي 15 حالة تحرش”.

أما عن سبب عدم مدافعته عن الطفل في الوقت نفسه، فأكد عمرو أنه كان نائما من أجل أثبات دليل وهو الدليل القانوني حتى يستطيع تقديمه للنيابة، وبالفعل النيابة قامت بالقبض على المتهم”.

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