بإطلالة صيفية..لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، وتألقت من خلال إطلالة بسيطة ناعمة.

حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الصورة الجديدة التي نشرتها لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال جذابة تبرز جمال ملامحها، وفضلت أن تكمل الإطلالة بإرتدائها نظارة شمسية رقيقة.



أما من الناحية الجمالية، ففضلت الفنانة لقاء الخميسي أن تضع القليل من المكياج مما أضفى لها جمالا على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت القليل من احمر الشفاة باللون الفاتح الذى أبرز جمال انوثتها.

أنا بالنسبة لتسريحة الشعر، ففضلت الفنانة لقاء الخميسي ألا تسدل شعرها على كتفيها، فأختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير الذي جعل شكلها جذاب وجميل، ولم تتكلف في إرتداء الاكسسورات المتكلفة بل فضلت أن ترتدي قطع بسيطة.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، وأنهالت الكثير من التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها وأنوثتها.

يعتبر مسلسل “ضد الكسر” هو أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الفنية، والذي تم عرضه على الموسم الرمضاني الماضي من هذا العام، فالمسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.