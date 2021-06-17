مي سليم تستعرض أنوثتها بالأحمر الناري في أحدث ظهور لها (صور)

قامت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ«إنستجرام»، بإطلالة انيقة تبرز جمال ملامحها وأناقتها، لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة مي سليم، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ«إنستجرام»، بفستان رائع ذات باللون الأحمر مما أبرز أناقتها وجمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، فضلت الفنانة مي سليم أن تعتمد على الألوان الترابية الجذابة واحمر الشفاة الماط الأنثوي الجميل، ومكياج العيون الترابي التي تبرز جمال عيونها، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا من الخلف ولكنها وضعت قطعة اكسسورات حمراء لإكمال الإطلالة الأنثوية الجميلة.

ولم تتكلف الفنانة مي سليم، في إرتداء الإكسسورات ولكنها فضلت أن ترتدي ما يشبه القرط الذهبي طويل، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الصورة، وأنهالت التعليقات الرقيقة للإشادة بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة مي سليم في الأعمال الدرامية مشاركتها في المسلسل التليفزيوني “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

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