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حنان مطاوع تبهر الجمهور بالتايجر في أحدث ظهور لها (صور)

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عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان مطاوع

قامت الفنانة حنان مطاوع ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ ” إنستجرام ” .

حيث ظهرت الفنانة حنان مطاوع ، خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ ” إنستجرام “، وهي ترتدي فستانا نصفه السفلي على شكل تايجر، والعلوي لونه بني سادة، وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:” إيه رأيكم في حلقة أمس مع لميس الحديدي.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية ، مشاركتها في مسلسل “القاهرة كابول” حيث جسدت شخصيىة “منال” والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، فمسلسل “القاهرة كابول” هو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.

يذكر أن، أنه تم منح الفنانة حنان مطاوع شهادة الإبداع الفني عن دورها فى فيلم “يوم وليلة”، وذلك بعدما تم عرضه في مهرجان المركز الكاثوليكي فى دورته الـ 69، وتلك الجائزة هي أول جائزة حصلت عليها فى مشوارها الفن.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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