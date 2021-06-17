طرح البرومو الرسمي لفيلم«العارف» (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الشركة المنتجة لفيلم”العارف”، بطرح البرومو الرسمي للفيلم، كما كشفت عن موعد طرح الفيلم بالسينمات، وذلك من خلال الحساب الرسمي لشركة سينرجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث أعلنت الشركة المنتجة سينرجي عن موعد طرح فيلم “العارف”، الذي من المقررر أن يتم طرحه يوم 14 يوليو المقبل بمختلف السينمات، حيث نشر الحساب الرسمي لشركة سينرجي، البرومو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام.

وعلق على المنشور الذي نشر وكتب: “الإعلان الرسمي لفيلم العارف.. المعرفة ليها تمن.. زي ما تقدر تبدأ حرب بتقدر تنهيها.. فيلم العارف بداية من ١٤-٧ بجميع دور العرض”.

جدير بالذكر، أن فيلم “العارف” تم تصويره بين ما يقارب من حوالي 6 دول منهم: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث ان فيلم “العارف” بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، محمود حميدة، مصطفى خاطر وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد علاء الديب.

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