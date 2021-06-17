سوسن بدر تبهر الجمهور بصورة جديدة برفقة حفيدتها..هل تشبهها!

قامت الفنانة سوسن بدر، بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور برفقة حفيدتها ملك، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابغيها لتخطف أنظارهم بإطلالة كاجوال أنيقة ولافتة.

حيث ظهرت الفنانة سوسن بدر، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بجينز باللون الأزرق الغامق، ومرتدية معه تي شيرت كاجوال باللون الأبيض مما أبرز عن جمالها ورشاقة قوامها.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت الفنانة سوسن بدر ألا تتكلف في وضع الماكياج بل فضلت أن تضع بعض اللمسات الرقيقة وخاصة مكياج العيون، وأكملت اللمسات الجمالية بلون شفاة رقيق لونه بينك فاتح مما أبرز جمال ملامحها الرقيقة، أما عن شعرها ففضلت أن تترك شعرها منسدلا أنسيابيا ناعما.

ولم تتكلف الفنانة سوسن بدر، في وضع الاكسسورات بل اكتفت بإرتداء خاتم لليد باللون الفضي، وقامت بالتعليق على الصورة وكتبت : “اللي بتعلمني كل حاجة على الإنستجرام، حفيدتي ملك”.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة سوسن بدر الفنية، أنها شاركت كضيفة شرف في أحداث فيلم “وقفة رجالة” بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام قليلة، فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.