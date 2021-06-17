شريف دسوقي يكشف آخر تطورات حالته الصحية..ويعلق:وحشتوني قوي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان شريف دسوقي ، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مؤخرا، حيث نشر فيديو جديد له بصحبة الفنان حسن أبو الروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهر الفنان شريف دسوقي، خلال الفيديو وهو يطمئن جمهوره على حالته الصحية، كما حرص على توجيه رسالة إلى جمهوره قائلاً: “واحشني كلكم يا نجومية.. وبعدين هانت خلاص شوية أيام وهتلاقوني راجعلكم يانجومية.. وبعدين خلوا بالكم أنا فنان ومشاعري مرهفة هانت والله.. أنتم وحشتوني قوي قوي”.

وقام حسن أبو الروس، بالتعليق على الفيديو قائلا “مع سبعبع بطل العالم فى الضحك.. سبعبع قادم.. بـ100 وش”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الفيديو وأنهالت التعليقات داعين له بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر، الفنان شريف دسوقي انتقل من مستشفى دار الشفا إلى أحد المستشفيات الخاصة الخاصة بالتأهيل النفسي، وذلك لإجرائه عملية جراحية لبتر قدمه خلال الأيام القليلة الماضية.

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن تصوير جزء جديد من مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني في العام الماضي، فإعرب الفنان شريف دسوقي أن سعادته الغامرة بهذا الخبر، نشر دسوقى عدد من الصور عبر حسابه على انستجرام، مع أبطال العمل، وعلق: “كل الحب ليكم”.

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