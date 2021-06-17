اللقطات الأولى من حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة علا غانم اليوم الخميس بحفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوى ابنتها من زوجها السابق رجل الأعمال وليد الدفراوي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور من حفل الزفاف ومن الاستعدادات الخاصة بالفنانة علا غانم للحفل.

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وتصدر اسم علا غانم، محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، عقب عودتها إلى مصر بعد غياب عن الساحة الفنية.

وكانت الفنانة علا غانم، ظهرت يوم الإثنين الماضى، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، وقالت: “بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى”.