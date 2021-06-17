ريهام حجاج تتحدث لأول مرة عن انفصال ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن أسباب انفصال طليقها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبد العزيز، وزواجها منه بعد ذلك.

وقالت الفنانة ريهام حجاج خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي عن خلافاتها مع ياسمين عبد العزيز: «كل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب غير السوشيال ميديا».

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وتطرقت ريهام حجاج إلى زواجها بزوجها محمد حلاوة، موضحةً أن الزواج تم بعد انفصاله بعام واحد عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وتابعت ريهام حجاج: « يمكن الجدل عشان محمد ارتبط بشخصيتين مشهورتين.. محمد شخص ناجح ومعروف، أنا وهو اتجوزنا بعد سنة من طلاقه، والطلاق ده مكنش معلن، والطرف التاني الآخر طلع قال تفاصيل الزواج في برامج أخرى.. كل واحد حر حتى لو الطرف التاني ما أعلنش طلاقه ودي حياة شخصية مش معنى أن اتنين اتطلقوا يبقى حد فيهم وحش أو كان في مشكلة».

واستكملت: «ممكن جدًا الاتنين ينفصلوا لأسباب خاصة بينهم، الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زي دي، إحنا بنعاني من ده عشان إحنا مشاهير».

وتابعت: «الجمهور المحترم مابيتدخلش في الحياة الخاصة للفنانين الناس اللي بتنتقد وبتكتب على السوشيال ميديا ده مش الجمهور، بقى عندنا اختلاط في الجمهور بين رأيي والتطفل لما حد بيبدي برأيه في حاجة لا تعنيه، الحقيقة مافيش أي حرب وكل الأطراف اتجوزت ومحدش شايف الحرب دي غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع أرد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب».