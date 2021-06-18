الألبوم الكامل لحفل زفاف ابنة علا غانم..الجمهور: فولة واتقسمت نصين (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت مجموعة من الصور لحفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم ، بين رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، حيث أقيم حفل زفاف رجل الأعمال عبد الرحمن علاء على كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم بأحد الفنادق الكبرى في الاسكندرية.

وقام مصفف الشعر كريم زناتي، بنشر مجموعة من الصور له ولابنة الفنانة علا غامك المهندسة كاميليا الدفراوي، وهو يقوم بتصفيف شعر العروس ووالدتها علا غانم، كما نشر فيديوهات له معهما ومع ابنتي علا غانم الأخرتين، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وعلى الفور تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمال ابنة الفنانة علا غانم وعلق الكثير منهم أن العروس تشبه والدتها كثيرا، وعلق أحدهم قائلا:”فولة واتقسمت نصين”.

جدير بالذكر، أن الفنانة علا غانم، كانت قد نشرت صورة لها من أحدث ظهور يوم الإثنين الماضى، بعد غياب دام لمدة 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها، حيث ظهرت وهى تقوم بتصفيف شعرها، وعلقت قائلة: “بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى”.

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