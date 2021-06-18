ملك احمد زاهر تصدم الجمهور بصورتها قبل وبعد فقدان الوزن الزائد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ملك أحمد زاهر

قامت الفنانة ملك احمد زاهر ، بنشر صورة لها قبل وبعد فقد الوزن الزائد، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك، لتشارك جمهورها ومتابعيها بالرحلة التي مرت بها حتى فقدت وزن كبير جدا من الوزن الزائد وتحولت حتى أصبحت بهذا الشكل الأن.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع صورة الفنانة ملك أحمد زاهر، وانبهروا بكيفية التحول الكبير الذي حدث حيث أنها كانت ذات وزن زائد جدا وتسائلوا عن كيف قامت بخسارة الوزن الزائد .

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة ملك أحمد زاهر الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل “نسل الأغراب” بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم:مع أحمد السقا، أمير كرارة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي لهذا العام.

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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