هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بفستان أسود جذاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هنا الزاهد

قامت الفنانة هنا الزاهد ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هنا الزاهد، خلال الصورة التي نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، بإطلالة جذابة ومميزة .

حيث فضلت أن ترتدي فستانا أنيقا باللون الأسود مما أظهر جمال ملامحها وقوامها الممشوق، وفضلت أن تضع القليل من المكياج حتى تبدو بشكل بسيط وجذاب، أما بالنسبة لشعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها مما أضفى عليها أنوثة طاغية.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات، وأشادوا بجمالها وأناقتها من خلال الكثير من التعليقات الإيجابية الرقيقة.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مشاركتها في مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، بالاضافة إلى كل من الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرضه في شهر رمضان الماضي لهذا العام.

مقالات أخرى قد تهمك:

ملك احمد زاهر تصدم الجمهور بصورتها قبل وبعد فقدان الوزن الزائد (اتفرج)

الألبوم الكامل لحفل زفاف ابنة علا غانم..الجمهور: فولة واتقسمت نصين (صور)