«ترقص سلو»..أول فيديو من حفل الزفاف ابنة الفنانة علا غانم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ابنة الفنانة علا غانم

تداول مقطع فيديو قصير من حفل زفاف كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام، حيث أقيم حفل زفاف رجل الأعمال عبد الرحمن علاء على كاميليا الدفراوي بأحد الفنادق الكبرى في محافظة الاسكندرية.

حيث ظهرت كاميليا الدفراوي ابنة الفنانة علا غانم، خلال الفيديو المنشور على انستجرام، وهي ترقص مع رجل الأعمال عبد الرحمن علاء “سلو” على الأغاني الهادئة، ثم تضمن الفيديو بعض اللقطات القصيرة اثناء استعدادات حفل الزفاف، بالاضافة إلى لقطات من استعدادات الفنانة علا غانم اثناء تصفيف شعرها استعدادا لحفل الزفاف.

جدير بالذكر، أن الفنانة علا غانم، فضلت الابتعاد تماما عن الأضواء الفنية منذ ما يقارب من حوالي اربع سنوات وفضلت أن تسافر أمريكا تعيش مع أسرتها، ولكنها عادت مرة أخرى مصر لحضور حفل زفاف ابتها كاميليا الدفراوي.

وتداولت العديد من الانباء خلال الفترة الأخيرة الماضية حول اعتزال الفنانة علا غانم عن الفن ولكن لم تؤكد أو تنفي تلك الأنباء، ولكنها تنتظر حاليا عرض دور جيد يجعلها تعود للتمثيل مرة أخرى، حيث أن أخر أعمالها الفنية كان فيلم «خط الموت» والذي تم عرضه عام ٢٠١٩ وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني ورزان مغربي.

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