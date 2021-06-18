ابنة الفنانة روبي تخطف أنظار الجمهور..هل تشبههاا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، مجموعة من الصور لابنة الفنانة روبي التي تألقت مؤخرا من خلال طرح مجموعة من الكليبات الأخيرة منهم:”جاني بهداوة”، والذي حقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية منذ أن طرح على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

حيث ظهرت ابنة الفنانة روبي برفقة والدتها في الصورة الأولى، وترجع الصورة إلى إحدى المناسبات والسهرات العائلية، ولم تكن تلك الصورة هي الظهور الأول لابنة الفنانة روبي، بل تم نشر الصورة منذ عام 2017 من قبل الفنانة روبي وعلقت عليها إنذاك وكتبت: “الله اكبر”.

أما الصورة الثانية، فظهرت ابنة الفنانة روبي التي تدعى “روبي” برفقة والدها المخرج سامي عبد العزيز اثناء كواليس مسلسل “حرب أهلية”، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021.



وكشفت ملامح “طيبة” ابنة الفنانة روبي عن أنها تشبه والدتها تماما ووالدها أيضا، وهذا ما تم تأكيده من قبل العديد من الجمهور والمتابعين، حيث أنهالت التعليقات على الصور مؤكدين أنها تشبه إلى حد كبير والدتها الفنانة روبي.

جدير بالذكر، أنه الفنانة روبي تواصل تصوير مشاهدها فى بطولة مسلسل “شقة 6″بالاشتراك مع عدد من الفنانين منهم: أحمد حاتم، هانى عادل، الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

يذكر أن، أن الفنانة روبى تصدرت مواقع البحث والسوشيال ميديا خلال أيام قليلة ماضية بعد إصدار كليبها الجديد “حتة تانية”، والذي حقق تفاعل كبير من قبل الجمهور ومشاهدات عالية بمجرد طرحه على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

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